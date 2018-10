Vier op een rij voor Bayern München

Bij Schalke 04, dat nog altijd wacht op het eerste punt in de Bundesliga, won de Duitse kampioen met 2-0. James Rodriguez kopte al in de achtste minuut de openingstreffer binnen uit een hoekschop van Joshua Kimmich, spits Robert Lewandowski benutte na ruim een uur spelen een strafschop na een overtreding op James.

Arjen Robben bleef in Gelsenkirchen de hele wedstrijd op de bank. Trainer Niko Kovac gaf dit keer de voorkeur aan Thomas Müller. Der Rekordmeister heeft met de maximale score van twaalf punten de leiding in handen, Hertha BSC volgt op twee punten.

De ploeg uit Berlijn won zaterdag mede dankzij twee assists van de Nederlandse jeugdinternational Javairo Dilrosun met 4-2 van Borussia Mönchengladbach.

Schalke 04 eindigde vorig seizoen als tweede in de Duitse competitie, op grote afstand van Bayern München. De ploeg van trainer Domenico Tedesco is nu dramatisch begonnen aan het jaar met louter nederlagen. In de Champions League pakte Schalke deze week wel een punt tegen FC Porto (1-1).