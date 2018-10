Tottenham breekt ban bij Brighton

Vlak voor rust benutte Harry Kane een penalty, die werd toegekend omdat een vrije trap van Kieran Trippier in de muur met een uitgestoken arm werd tegengehouden. Een kwartier voor tijd tikte Erik Lamela met links de 0-2 binnen. In blessuretijd gaf Anthony Knockaert de fans van Brighton nog wat hoop door de 1-2 te maken.

In de laatste twee competitiewedstrijden (tegen Fulham en Southampton) was Brighton van een 2-0 achterstand teruggekomen tot 2-2, maar dat lukte ditmaal niet.

Michel Vorm ontbrak in de selectie bij de Spurs, dat nu vijfde staat in de Premier League. Volgens de club heeft de keeper last van een knieblessure. Davy Pröpper deed de hele wedstrijd mee bij Brighton, oud-eredivisionisten Alireza Jahanbakhsh en Jürgen Locadia vielen in de tweede helft in.

Tijdens de afgelopen twee speelronden verloor Tottenham van Watford (2-1) en Liverpool (1-2) en dinsdag werd in de Champions League met dezelfde cijfers verloren bij Internazionale.