Lemar leidt Atlético naar tweede zege

Het betekende voor Atlético de tweede zege van dit seizoen in de Spaanse competitie, na een gelijkspel en nederlaag in de twee voorgaande wedstrijden.

De Madrilenen kwamen in de veertiende minuut een tikkeltje gelukkig op voorsprong. Een schot van Thomas Lemar ging via de lat en de rug van doelman David Soria over de doellijn. De 0-1 ging als een eigen doelpunt van Soria de boeken in.

Lemar kon na een uur alsnog zijn eerste doelpunt voor Atlético vieren. De Franse international, overgekomen van Monaco, was het eindpunt van een vloeiende aanval die hij zelf had opgezet.

Getafe moest de laatste 25 minuten met tien man spelen, omdat Ivan Alejo vier minuten nadat hij was ingevallen al met rood werd weggestuurd.