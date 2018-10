Hockeycoach Oltmans levert contract in

„De omstandigheden waren niet goed genoeg om optimaal te kunnen presteren. En ik ben wel de man die wordt afgerekend op prestaties’, zegt Oltmans.

De 64-jarige Nederlander ging in maart vol ambitie naar Pakistan, waar hij eerder al als bondscoach werkte. Bij de Spelen van 2004 eindigde de mannenploeg van Oltmans als vijfde. Oltmans wilde het hockeygekke land naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio leiden.

Op de Aziatische Spelen in Indonesië, waar een ticket voor Tokio was te verdienen, werd Pakistan in de halve finale verslagen door de latere winnaar Japan. Mede door financiële problemen konden lang niet alle wensen van Oltmans wat betreft de invulling van zijn staf en het programma worden ingewilligd. Hij besloot daarop zijn ontslag in te dienen.

„De werkomstandigheden zijn van dien aard, dat we naar mijn mening als team tekort werden gedaan. We konden zo niet de resultaten neerzetten die van ons verwacht werden. Het is voor mij teleurstellend om hierdoor al na een half jaar te moeten stoppen bij Pakistan, want er zit genoeg potentie in deze ploeg”, aldus Oltmans.

Als bondscoach van Oranje veroverde hij met de mannen in 1996 olympisch goud en twee jaar later in eigen land ook de wereldtitel. Voordat Oltmans dit jaar voor de tweede keer naar Pakistan ging, werkte hij in India. Met die ploeg deed hij mee aan de Spelen van Rio 2016.

Oltmans gaat nu wachten op een nieuwe uitdaging. Aan stoppen denkt hij niet. „Daarvoor ben ik nog veel te jong.”