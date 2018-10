Golfster Van Dam vergroot voorsprong

De Nederlandse golfster ging zaterdag op de baan van Golf Club de Terramar in Barcelona rond in 65 slagen. Voor de eerste twee ronden had ze steeds 64 slagen nodig.

Met een totaal van 193 (20 slagen onder par) heeft Van Dam vijf slagen voorsprong op nummer twee, de Zweedse Caroline Hedwall. Ashleigh Buhai uit Zuid-Afrika is de nummer drie met 199 slagen.

De 22-jarige Van Dam wist één keer eerder een toernooi te winnen op de Ladies European Tour. In 2016 schreef ze het Xiamen Open op haar naam.