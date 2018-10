VVV vergroot misère NAC Breda

De Limburgse ploeg van trainer Maurice Steijn versloeg NAC in De Koel met 3-0. De club uit Breda won dit seizoen pas één keer en staat nu met drie punten op basis van het doelsaldo onderaan.

VVV presteert aanzienlijk beter. De geel-zwarte formatie uit Venlo staat met elf punten uit zes wedstrijden in de subtop. De ploeg van Steijn won eerder al van Willem II (1-0) en De Graafschap (2-1) en pakte een punt tegen FC Utrecht en sc Heerenveen (twee keer 1-1). Alleen van Ajax werd verloren (0-1).

Jonathan Opoku opende tegen NAC na ruim twintig minuten de score. Opoku kon van dichtbij vrij uithalen, nadat Jay-Roy Grot de bal met het hoofd voor hem had klaargelegd. Hij schoot via de vuisten van keeper Benjamin van Leer raak. Tino-Sven Susic verdubbelde enkele minuten voor rust de score uit een strafschop, na een overtreding van Arno Verschueren. Aan het begin van de tweede helft kon Verschueren ook niet voorkomen dat Grot de 3-0 langs Van Leer schoot.

De Belgische verdediger moest in de slotfase ook nog eens met zijn tweede gele kaart van het veld. Het paste in de verloren avond van NAC, dat pas met tien man dicht bij een doelpunt was met een kopbal van Mitchell te Vrede.