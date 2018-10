Heerenveen steelt punt bij Excelsior

Debutant Jizz Hornkamp schoot in de tweede minuut van de extra tijd de 3-3 binnen. De twintigjarige Hornkamp was in de 66ste minuut in de ploeg gekomen voor Mitchell van Bergen.

Ali Messaoud nam bij Excelsior twee goals voor zijn rekening. In de twaalfde minuut tikte hij de bal bij de eerste paal binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Jeffry Fortes. Drie minuten voor rust maakte Luigi Bruins er met een schot vanaf zo'n twintig meter 2-0 van.

In de 49e minuut mocht Dave Bulthuis de 2-1 binnen koppen, maar twee minuten later vergrootte Messaoud de marge weer tot twee. Na een uur kopte Morten Thorsby namens de Friezen uit een hoekschop de 3-2 binnen en in de slotseconden was de Noor met een assist, door middel van een sliding, opnieuw van waarde.

Mounir El Hamdaoui bleef bij Excelsior de hele wedstrijd op de bank. De middenmoter legde de 34-jarige spits donderdag vast.

Excelsior heeft dit seizoen thuis pas twee punten veroverd. Tijdens de eerste speelronde werd het in Rotterdam 1-1 tegen Fortuna Sittard. Heerenveen won de eerste wedstrijd met 3-2 bij PEC Zwolle, maar heeft sindsdien geen duel meer gewonnen.