Honkballers naar finale Super Six

De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg Spanje in Hoofddorp met 12-10. De wedstrijd werd voortijdig afgebroken vanwege de regen. Omdat het slechte weer aanhield, ging de stand na acht innings als eindscore de boeken in.

De wedstrijd van Oranje tegen Spanje stond voor vrijdag op het programma, maar kon toen vanwege het slechte weer niet doorgaan. Een dag later verschenen beide teams wel op het veld. Kirvin Moesquit noteerde drie honkslagen bij Oranje, Yurendell de Caster twee. Beiden sloegen ook een homerun.

De Nederlandse honkballers treffen zondag de 'eeuwige' rivaal Italië in de finale van de Super Six, een nieuw toernooi waar zes Europese landen aan meedoen. Oranje versloeg de Italianen deze week al met 9-8, in een wedstrijd die pas in de tiende inning werd beslist.