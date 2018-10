Last-minute besluit Ajax over De Ligt

Klaas-Jan Huntelaar en David Neres, die ook met lichte klachten kampten, zijn in Eindhoven inzetbaar.

Zoals verwacht is het herstel van De Ligt, die dinsdag – de dag voor Ajax-AEK Athene (3-0) – een lichte knieblessure opliep een race tegen de klok geworden.

Voor het vocht in zijn knie en de lichte verrekking van de mediale knieband staat normaal gesproken een herstel van acht tot elf dagen. Zondag is het zes dagen geleden dat De Ligt de knieklachten kreeg.

Het is nog maar de vraag of Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt in actie kan komen tegen PSV. Ⓒ Ajax

Hoewel iedereen bij Ajax ’redelijk hoopvol’ is gestemd over het meespelen van De Ligt, is de kans dat hij aan de kant moet blijven minstens even groot, want alleen als de centrale verdediger honderd procent is hersteld, gaat vandaag het licht op groen.

De verdediger is te belangrijk voor Ajax en te jong om onverantwoorde risico’s te nemen, zo klinkt het op De Toekomst. Bovendien is het seizoen nog lang en wil De Ligt zich in de Champions League laten zien. Bij een nieuwe, zwaardere blessure is hij verder van huis.