Regelrecht drama voor Nederlandse menners

Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon stonden aanvankelijk op een gouden positie in het tussenklassement na de marathon, het tweede onderdeel van het WK vierspan. Maar uren na de laatste finish kreeg het drietal te horen dat de scores naar beneden waren aangepast met een voorlopige derde plaats tot gevolg, een enorme aderlating.

Er was ongeloof alom. De gehele tussenstand ging op zijn kop. Alleen het klassement van de marathon bleef overeind en daarmee ook de daverende winst van Koos de Ronde. Maar er bleken telfouten te zijn gemaakt, waardoor de oorspronkelijke voorlopige stand van zowel de teams als individueel niet klopte. IJsbrand bezet nu niet de vierde, maar twaalfde plaats. De Ronde schoof juist een nummer op, van vijf naar vier. Bram zakte twee plaatsen en staat nu zestiende. Vader en zoon Chardon moesten beiden twintig strafpunten incasseren. Het is de zoveelste organisatorische fout van Tryon.

De oranje ploeg begint nu niet, zoals gedacht, met een kleine voorsprong, maar met serieuze achterstand van ruim 18 strafpunten op Amerika, de nieuwe nummer een. Dat is niet meer in te halen. Zilver ligt nog binnen bereik vanwege het verschil van drie punten met België. Ook voor De Ronde ligt er mogelijk nog een individuele bronzen podiumplek in het verschiet. Het verschil met de nummer drie is in de afsluitende vaardigheidsproef op zondag minder dan een bal. De Australiër Boyd Exell staat onbedreigd aan kop.