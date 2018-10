Inter toont opnieuw doorzettingsvermogen

De Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic maakte in de 94e minuut de enige treffer in Genua: 0-1. Brozovic kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit.

De Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank. De international van Oranje had zijn basisplaats moeten afstaan aan Danilo D'Ambrosio. De oud-Feyenoorder speelde eerder in de week wel de hele wedstrijd in de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-1).

Inter keek toen in eigen stadion lang tegen een achterstand aan, maar pakte in de slotfase de winst. De Vrij bediende Matias Vecino in de blessuretijd bij de winnende treffer.

Met zeven punten uit vijf duels staat de blauw-zwarte formatie in de subtop van de Serie A.