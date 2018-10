Asensio helpt matig Real aan zege

Asensio, die dit seizoen nog niet eerder had gescoord in La Liga, kreeg de bal in de 41e minuut toevallig voor zijn voeten en haalde met links diagonaal uit.

Real Madrid drukte in de tweede helft niet door en daardoor bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend. Na ruim een uur raakte Espanyol-aanvaller Borja Iglesias nog de lat en de defensie van Real werd veelvuldig op de proef gesteld.

Gareth Bale en Marcelo bleven bij Real de hele wedstrijd op de bank. Karim Benzema werd na een uur gewisseld. Woensdag speelt Real uit tegen Sevilla en volgend weekeinde wordt de stadsderby tegen Atlético gespeeld.

Real passeerde op de ranglijst FC Barcelona, dat zondag aantreedt tegen Girona (thuis). Het verschil is een punt: 13 om 12.