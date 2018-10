Basketballers Donar door in Champions League

De club uit Groningen, al drie jaar op rij kampioen van Nederland, won de return tegen Pristina in het eigen MartiniPlaza met grote cijfers: 80-55. Daarmee poetste Donar de nederlaag van donderdag in Kosovo weg (84-64).

De ploeg van coach Erik Braal stelde voor eigen publiek orde op zaken, al wist Donar pas in het laatste kwart het benodigde verschil van minimaal twintig punten te maken.

De Groningers treffen eind deze maand de Zwitserse club Fribourg in de tweede kwalificatieronde. De eerste wedstrijd is op 25 september voor eigen publiek, de return drie dagen later in Zwitserland.

Bij winst wacht de Turkse club Sakarya in de laatste kwalificatieronde.