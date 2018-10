NAC-trainer: ’Spelers laten me in de steek’

„De rest tikte de ondergrens aan. Ik ben verantwoordelijk en loyaal naar mijn spelers toe, maar ik heb ook m'n trots. Vandaag ben ik in de steek gelaten”, zei Van der Gaag bij FOX Sports. „Niet alleen ik als trainer, maar iedereen bij NAC.”

NAC liet zich op het kunstgras in Venlo wel heel simpel aftroeven door VVV. „Ik schaam me kapot”, zei aanvoerder Menno Koch. „Zo kunnen we echt niet verder. We zijn veel met elkaar bezig, praten veel en er zit ook heus wel kwaliteit in dit team. Maar dat komt er op dit moment echt niet uit. Dat heeft niet per se met kwaliteit te maken, maar ook met NOAD”, zo verwees Koch naar de afkorting voor ’Nooit Opgeven Altijd Doorzetten’ die onderdeel is van de clubnaam.

Van der Gaag had zich ook gestoord aan het gebrek aan strijdlust bij zijn ploeg. „Als je pas na een uur spelen bij een achterstand van 3-0 tackles gaat maken, heb je het niet begrepen. We lieten ons gewillig naar de slachtbank leiden. Maar daarvoor werken we echt te hard, dat kan niet. Je moet de trots in je flikker hebben om duels te willen winnen, om er alles aan te doen om te voorkomen dat de tegenstander scoort. We hebben het altijd over het tactische en technische gebeuren, maar je moet wel wat doen. Zeker als je verdediger bent, dan moet je volle bak.”

NAC speelt dinsdag voor het bekertoernooi in Waalwijk tegen RKC. „Een derby en RKC ruikt natuurlijk bloed. Als ze nu al geen trots hebben, wanneer ga je het dan krijgen?”

