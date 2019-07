Sport Kort: Zilver voor Polling in Zagreb

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

23.52 uur: Club Brugge is het voetbalseizoen in België begonnen met een overwinning. De nummer 2 van het vorige seizoen versloeg, onder leiding van de nieuwe trainer Philippe Clement, Waasland-Beveren. Club won de uitwedstrijd met 3-1.

23.38 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben voor de tweede keer in twee dagen gewonnen van Japan. Op de Sportcampus van Den Haag werd het 3-2 voor de formatie van bondscoach Jamie Morrison. Na de duidelijke winst in de eerste set (25-13) kwam Oranje toch op achterstand (23-25 23-25). In de zwaarbevochten vierde set (25-23) werd alsnog een beslissende set afgedwongen. Die werd door Nederland met 21-19 gewonnen.

23.36 uur: Kim Polling (-70 kg) heeft de zilveren medaille gewonnen in de Grand Prix van Zagreb. Het was het grootste succes voor de meervoudig Europees judokampioene sinds ze haar rentree maakte na een zware rugblessure. Polling verloor in Zagreb in de finale van de Britse Gemma Howell, op waza-ari. Sanne Vermeer (-63 kg) veroverde brons. Ze won in de partij om de derde plaats op ippon van Gili Sharir uit Israël.

22.16 uur: Twan van Gendt heeft in het Belgische Heusden-Zolder de wereldtitel BMX veroverd. De 27-jarige Brabander bleef in de finale uit het gedrang en zag achter hem Niek Kimmann het zilver opeisen. De Franse titelverdediger Sylvain André werd derde.

21.43 uur: Alexander Zverev is er voor eigen publiek in Hamburg net niet in geslaagd de finale te bereiken. De Duitse tennisser verloor in de halve eindstrijd in de tiebreak van de derde set van titelhouder Nikoloz Basilasjvili uit Georgië: 6-4 4-6 7-6 (5).

21.43 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in een oefenwedstrijd met ruime cijfers verloren van Polen. In Opole werd het 3-0: 25-20 25-19 25-22. Na de drie sets werd er in het kader van training nog doorgespeeld om extra ritme op te doen.

21.12 uur: Laura Smulders is bij het WK BMX in het Belgische Heusden-Zolder als tweede geëindigd. De titelverdedigster moest op het natte circuit de Amerikaanse Alise Willoughby voorlaten. Judy Baauw, vorig jaar derde, finishte als vierde net achter de Française Axelle Etienne.

20.42 uur: De Nederlandse softbalsters hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Utrecht afgesloten met een overwinning. De formatie van Amerikaanse bondscoach Connie Clark versloeg Tsjechië met 7-0. Oranje eindigde daarmee als derde. Door eerdere nederlagen tegen Groot-Brittannië en Italië was Nederland kansloos voor kwalificatie voor Tokio 2020.

18.35 uur: Vijf Nederlandse vrouwen hebben zich bij het WK BMX in het Belgische Heusden-Zolder geplaatst voor de halve finales. De nummers 1, 2 en 3 van vorig jaar - Laura en Merel Smulders en Judy Baauw - staan bij de laatste zestien. Dat geldt ook voor Merle van Benthem en Ruby Huisman. Bij de mannen vloog Dave van der Burg er in de kwartfinales uit. Maar met Twan van Gendt, Joris Harmsen en Niek Kimmann is Nederland ook hier goed vertegenwoordigd.

18.17 uur: Het Belgische wielertalent Remco Evenepoel heeft in de tweede editie van de rittenkoers Adriatica Ionica opnieuw zijn klasse laten zien. De 19-jarige Belg van Deceuninck - Quick-Step kwam na een heuvelrit over ruim 200 kilometer alleen aan in Cormòns. De eerste groep achtervolgers finishte op meer dan twee minuten. Zijn ervaren ploeggenoot Philippe Gilbert won de sprint om plaats twee voor de Nederlander Maurits Lammertink. In het klassement bleef de leiding in handen van de Oekraïner Mark Padun. Zondag volgt de vierde en laatste etappe.

15.39 uur: Tallon Griekspoor heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het challengertoernooi van Tampere. Griekspoor zag op het graveltoernooi in Finland de als eerste geplaatste Portugees Pedro Sousa opgeven met een bilblessure. Griekspoor had net de openingsset met 7-6 (1) gewonnen. Zondag neemt de 23-jarige Griekspoor, de nummer 191 van de wereld, het in de finale op tegen de Sloveen Blaz Rola of Mikael Ymer uit Zweden. Vorig jaar schreef Griekspoor het toernooi in Tampere op zijn naam en dat betekende het hoogtepunt uit zijn loopbaan. In de finale versloeg hij toen Juan Ignacio Londero, nu de nummer 56 van de wereld.

13.57 uur: Ajax heeft verdediger Sven Botman voor een jaar uitgeleend aan sc Heerenveen. De 19-jarige Botman speelde vorig seizoen 28 wedstrijden in de eerste divisie voor Jong Ajax en scoorde twee keer. De jeugdinternational ligt in Amsterdam nog tot de zomer van 2022 vast. „We zochten een linksbenige centrale verdediger om onze selectie te versterken”, zegt technisch manager Gerry Hamstra. „Sven is talentvol, sterk in de lucht en goed in het verzorgen van de opbouw van achteruit. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft.”

Caeleb Dressel Ⓒ AFP

13.39 uur: Caeleb Dressel pakte bij de mannen de wereldtitel op de sprint. De 22-jarige Amerikaan zegevierde in de finale in 21,04. Dressel verbeterde eerder deze week het wereldrecord op de 100 vlinder, het onderdeel waarop hij ook de wereldtitel veroverde

Shayna Jack in betere tijden. Ⓒ AFP

11.03 uur : De Australische zwemster Shayna Jack heeft een positieve dopingtest afgelegd. De 20-jarige Jack trok zich bijna twee weken geleden terug voor de WK in Zuid-Korea vanwege „persoonlijke redenen.” Op de voorlaatste dag van het toernooi bekende ze via Instagram dat een verboden middel is aangetroffen in haar lichaam.

10.45 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen kunnen op het toernooi uit de World Tour in Tokio maximaal brons pakken. Het Nederlandse duo moest het in de halve finales afleggen tegen de Europees kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 17-21 17-21. Brouwer en Meeuwsen spelen zondag om het brons.

09.20 uur : De Amerikaanse sprinter Christian Coleman heeft zich nadrukkelijk kandidaat gesteld voor de wereldtitel op de 100 meter bij de WK in Doha.De 23-jarige atleet won het ’koningsnummer’ bij de nationale trials in Des Moines (Iowa) in 9,99 seconden. Coleman heeft met 9,81 ook de beste tijd van dit seizoen op zijn naam staan.