Joshua laat Wembley ontploffen

De Engelse zwaargewicht liet Wembley, dat met 80.000 toeschouwers tot de nok toe gevuld was, ontploffen door in de zevende ronde zijn tegenstander Alexander Povetkin knock-out te rammen.

Anthony Joshua toont trots zijn ’belts’. Ⓒ REUTERS

AJ behield dankzij zijn zege de kampioensgordels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO.

Povetkin deelde in de eerste ronde een voltreffer uit en bracht Joshua ook in de daaropvolgende ronde af en toe flink in de problemen, maar vervolgens kantelde de partij.

In de zevende ronde sloeg de nog ongeslagen Engelsman zijn tegenstander uiteindelijk voor de eerste keer naar de grond. Toen dat vervolgens nog een keer gebeurde, besloot de arbiter de partij te staken.

Anthony Joshua haalt uit richting Alexander Povetkin. Ⓒ Getty Images

Het was pas de tweede keer in 36 partijen dat de Rus verloor. Nog nooit eerder werd hij vroegtijdig uitgeschakeld. Joshua heeft al zijn 22 partijen tot dusver winnend weten af te sluiten. Slechts één keer haalde zijn tegenstander het einde van de wedstrijd.

Het gevecht tussen de 28-jarige Joshua en de elf jaar oudere Povetkin was een clash tussen de olympisch kampioenen van 2012 en 2004.