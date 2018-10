Zilver en brons voor para-ruiters

Hij reed zijn Alphaville naar 79.16 procent in Grade V. Nicole den Dulk heeft ook nog een bronzen plak opgehaald in de kür op muziek van Grade II met Wallace. De proef was goed voor 74.57 procent.

“Zo’n rit op de laatste dag van het WK is geweldig”, vertelt Hosmar blij. “Ik heb Alphaville heeft nog nooit zo goed voor elkaar gehad, dus ik ga met een topgevoel naar huis.” Den Dulk is ook tevreden over haar resultaat. “Dit was de eerste keer dat we deze kür reden op wedstrijd. Je moet hier voor alles of niets rijden, dus ik heb een beetje risico genomen met nieuwe muziek. Het heeft goed uitgepakt.”