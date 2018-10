Voets en Van der Horst domineren WK para-dressuur

De para-amazones wonnen op de Wereldruiterspelen in Tryon de individuele kür op muziek. In de dagen ervoor kregen ze ook al het goud omgehangen met het team en individueel in de reguliere proef.

Voets won met Demantur in Grade IV proef met Demantur door een score van 79.65 procent. Ze kon haar geluk niet op na afloop van de wedstrijd. “Ik ben super trots. Ik was al regerend wereldkampioen in de kür met mijn andere paard Vedet. Geweldig dat Demantur dat nu ook is. Op naar de Paralympische Spelen in Tokio.”

Van der Horst stuurde haar Findsley naar de hoogste score in Grade III: 77.35 procent. De Friezin lachte van oor tot oor. “Dit is helemaal fantastisch. Ik rijd Findsley pas sinds begin dit jaar, dus ik had dit niet durven dromen.”