Dumoulin verdedigt met Sunweb WK-titel

De titelverdediger is zowel bij de mannen als de vrouwen Sunweb, dat vorig jaar in Bergen de titels opeiste. Omdat een groot aantal topteams de titelstrijd links liet liggen heeft de internationale wielrenunie UCI besloten het onderdeel na zeven edities te schrappen.

Sunweb behoort zeker weer tot de kanshebbers al is er in Innsbruck sprake van een totaal ander parcours dat bijvoorbeeld zo'n 20 kilometer langer is. De mannenploeg van vorig jaar kent slechts één wijziging. De Amerikaan Chad Haga rijdt in de plaats van de Duitser Lennard Kämna. Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Sam Oomen, de Australiër Michael Matthews en de Deen Søren Kragh Andersen zijn er opnieuw bij. BMC, vorig jaar tweede, en Quick-Step zijn de andere favorieten.

Bij de vrouwen maken Ellen van Dijk en Lucinda Brand net als vorig jaar deel uit van de ploeg die vorig jaar Boels-Dolmans onttroonde. Bij die ploeg komen onder anderen Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters de weg op. De wedstrijd van de vrouwen is van 10.10 uur tot iets na twaalven. De mannen rijden tussen 14.40 uur en 17.05 uur.