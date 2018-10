Eredivisie-debutant geniet van gelijkmaker in slotminuut ’Mooi doelpunt’

De Eredivisie-debutant schoot in de tweede minuut van de extra tijd de 3-3 binnen. De twintigjarige Hornkamp was in de 66e minuut in de ploeg gekomen voor Mitchell van Bergen.

„Ik kwam er eiegenlijk in als rechtsbuiten, maar van nature ben ik spits. Ik kwam er bij om te scoren. Ik moest mijn momentje afwachten”, aldus Hornkamp tegenover FOX Sports.

„Als ik een bal daarvoor beter had aangenomen, dan was het ook al een kans geworden. Gelukkig schiet ik hem er in de laatste minuut in. „Ik heb niet eens gekeken of de bal erin ging. Mooi doelpunt, mooi doelpunt”, aldus Hornkamp toen hij na de wedstrijd de beelden terug zag.