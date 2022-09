Davy Klaassen: ’Vertrekken lijkt me niet handig met oog op WK’

Klaassen speelde de eerste weken van het seizoen weinig. „Maar ik heb niet echt aan een vertrek gedacht”, antwoordt hij. Een uitwedstrijd als die van dinsdag tegen Liverpool in de Champions League wil hij helemaal van de eerste tot de laatste minuut spelen. „Maar uiteindelijk beslist de trainer”, beseft hij. „Ik moet er voor zorgen dat hij nauwelijks meer om mij heen kan. Natuurlijk baal je soms en heb je emoties, Maar vertrekken lijkt me ook niet handig met het oog op het WK”, stelt de 34-voudig international die het afgelopen jaar een belangrijke rol in de plannen van bondscoach Louis van Gaal speelde.

Klaassen vertolkte woensdag een bijrol in de galavoorstelling van de kampioen van Nederland tegen Rangers FC (4-0), maar hij viel wel gedreven in. Het zou heel goed kunnen dat Ajax-trainer Alfred Schreuder dinsdag in Liverpool opnieuw voor een middenveld met Edson Álvarez, Steven Berghuis en Kenneth Taylor kiest. Klaassen zal dan opnieuw niet blij zijn. „Als een trainer voor anderen kiest, dan is dat voor geen voetballer leuk. Dat is ook niet iets typisch Nederlands. Neem van mij aan dat Mahrez ook baalt als hij bij Manchester City op de bank moet zitten. Voetballers in het buitenland krijgen daar minder vragen over omdat ze minder met de media praten.”

Basisspeler of wisselspeler, Klaassen kijkt sowieso uit naar het duel met Liverpool op een uitverkocht Anfield. „Zij moeten bijna wel na de nederlaag tegen Napoli”, doelt op de toch wel verrassende 4-1 van woensdag in het Stadio Diego Armando Maradona van Napels. „En wij zijn eigenlijk nog een team in opbouw met al die nieuwe spelers. Liverpool is nog steeds Europese top. Het wordt vast een mooie pot. Ik heb er ook best een goed gevoel over.”