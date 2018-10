Topscorer El Khayati: ’Dit was de eerste lelijke goal’

El Khayati liep zaterdagavond in de 65e minuut de gelijkmaker binnen tegen Vitesse 1-1. „Dit was vandaag dan de eerste lelijke goal, maar die telt evenveel als een mooie”, aldus El Khayati tegenover de camera van FOX Sports.

El Khayati juichte al met twee gebalde vuisten voordat de bal er daadwerkelijk in ging. „De frustratie van de van de eerste helft zat er nog in”, verklaarde de topscorer. „Gelukkig pakt je hier een punt tegen een Vitesse dat in de eerste helft vele malen beter was dan wij.”