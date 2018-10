De statistieken: PSV - Ajax 3-0

Bekijk alle uitgebreide statistieken. Ajax moest het in Eindhoven stellen zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt. Het topduel was de eerste twintig minuten in evenwicht, maar daarna sloeg PSV tussen de 21e en de 35e minuut drie keer toe. Gaston Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano deelden de Amsterdammers een mokerslag uit door de stand naar 3-0 te tillen. In de tweede helft veranderde er niets meer aan de stand.

PSV is na zes speelronden als enige club nog zonder puntenverlies en gaat met 18 punten dan ook fier aan kop in de Eredivisie. Ajax volgt inmiddels op een gepaste vijf punten achterstand.

Ook al is het nog vroeg, dit seizoen lijken PSV en Ajax in de nationale competitie boven de rest uit te steken en met z'n tweeën te gaan strijden om het kampioenschap. Beide clubs bereikten via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV startte dinsdag met een nederlaag bij FC Barcelona (4-0), Ajax won een dag later thuis van AEK Athene (3-0). In de vaderlandse competitie deelde PSV zondagavond dus de eerste dreun uit aan de Amsterdamse aartsrivaal.

