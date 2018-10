Zevende titel voor Bertens

De 26-jarige Nederlandse won zondag het WTA-toernooi van Seoul. In de finale rekende Bertens op het Zuid-Koreaanse hardcourt in een slijtageslag af met Ajla Tomljanovic uit Australië: 7-6 (2), 4-6 en 6-2.

Het betekende de zevende toernooizege uit de enkelspelloopbaan van Bertens, die maandag de nummer elf van de wereld wordt. Haar hoogste ranking ooit. In 2018 zegevierde de pupil van Raemon Sluiter al op het gravel van Charleston en het hardcourt van Cincinnati.

WTA Finals

Bertens heeft nog altijd een zeer reële kans om de WTA Finals te bereiken. Bij dat eindejaarstoernooi doen van 21 tot en met 28 oktober de beste acht speelsters van het afgelopen seizoen mee. Bertens bezet in de Race to Singapore op dit moment de negende plek.

Tegen Ajla Tomljanovic, de vriendin van Nick Kyrgios, kwam Bertens in de eerste set twee keer een break achter, maar even zo vaak sloeg ze direct terug. Beide speelsters maakten veel fouten in de eerste set, maar Bertens produceerde veel meer winners.

Inzinking en comeback

In de tweede set kwam de Nederlandse opnieuw een break achter, maar ook die repareerde ze direct. Bij 3-3 brak ze de nummer 53 van de wereld opnieuw. De zege leek binnen handbereik, maar drie games later was Bertens de set plots kwijt.

Tot haar grote frustratie moest de geboren Wateringse ook in de derde de direct haar service inleveren en kwam ze met 2-0 achter. Desondanks sloeg Bertens terug en won de laatste zes games op een rij. Na twee uur en 23 minuten had ze de zege in de pocket.

„Dit voelt geweldig. Ik ben voor de vijfde keer hier en hou van het toernooi. Het is speciaal om de beker vast te houden”, liet Bertens weten.

Volgende klus

De Nederlandse komt komende week opnieuw in actie. In het Chinese Wuhan stuit ze in de eerste ronde op Belinda Bencic uit Zwitserland.