Vrouwen Canyon onttronen Sunweb op WK-ploegentijdrit

Lucinda Brand en Ellen van Dijk met Team Sunweb op weg tijdens de WK. Ⓒ Getty Images

De Duitse wielerploeg Canyon SRAM Racing heeft de wereldtitel ploegentijdrit voor merkenteams gewonnen. In het Oostenrijkse Innsbruck onttroonde Canyon de Nederlandse wielerploeg Team Sunweb, die vorig jaar in het Noorse Bergen de beste was.