Binder wint vanaf pole, Bendsneyder 25e

De 23-jarige KTM-coureur startte voor het eerst vanaf de pole positie en was daarmee de eerste Zuid-Afrikaan die op de beste startplaats in de middenklasse stond sinds Mario Roxdemeyer in 1984 in Kyalami.

Toch was het geen pole-win situatie voor de Moto3-wereldkampioen van 2016. Hij liet de koppositie over aan de Spanjaard Alex Marquez die gaandeweg echter terrein moest prijsgeven toen zijn banden op de Kalex minder werden. De broer van Marc Marquez eindigde zelfs buiten het podium, nadat hij WK-leider Francesco Bagnaia en diens Italiaanse landgenoot Lorenzo Baldasarri moest laten gaan.

Binder die een wisselend tweede seizoen in de Moto2 doormaakt, dankte zijn overwinningen aan zijn bandenmanagement, wat zich op twee derde van de race uitbetaalde en hij een lichte voorsprong kon opbouwen. Zijn teamgenoot Miguel Oliveira daarentegen maakte een teleurstellend weekeinde mee op het circuit Motorland Aragón. De Portugees die met Bagnaia om de wereldtitel strijdt, stond al achttiende op de grid en moest uiteindelijk genoegen nemen met een zevende plaats. De nummer twee in de WK-stand zag zijn achterstand op Bagaia naar negentien punten oplopen.

De Nederlander Bo Bendsneyder die volgend jaar bij het NTS RW Racing Team teamgenoot van de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal wordt, eindigde opnieuw buiten de punten op een 25ste plaats. Odendaal werd als achttiende afgevlagd.