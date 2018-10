Spanjaard Jorge Martin wint Moto3-race met overmacht

De Spaanse Honda-coureur had in zijn thuisrace een winnende marge van zes seconden op KTM-rijder Marco Bezzecchi die een grote groep achtervolgers wist voor te blijven. De Italiaan eindigde als tweede en troefde in de eindsprint zijn landgenoot Enea Bastianini (Honda) af.

Bezzecchi staat ook tweede in de WK-stand met 13 punten achterstand op Martin die de eerste coureur is die op het circuit Motorland Aragón vanaf pole wist te winnen sinds Alex Rins in 2013. Het was Martin's negende pole van het seizoen, zijn 18e in de Moto3 (record) en zijn zesde overwinning van het jaar.

Zowel Martin als Bezzecchi stappen volgend jaar over naar Moto2 en worden dan tegenstander van de Nederlander Bo Bendsneyder in de middenklasse, waarin volgend jaar Triumph-motoren de Honda-krachtbronnen gaan vervangen. Bezzecchi neemt bij het KTM Tech3-team de plek van Bendsneyder. Martin is opgenomen in het Red Bull Ajo KTM-team.

Bezzecchi toonde gemengde gevoelens na afloop, omdat hij zich niet kon vinden in de gridstraf die hem na de kwalificatie werd uitgedeeld. Hij zou op bepaalde gedeelten van het circuit 'te langzaam' hebben gereden. De wedstrijdleiding deelde aan nog twaalf rijders zo'n penalty uit nadat die ook hun tempo hadden teruggeschroefd om een slipstream van anderen op te zoeken.