Van Persie verpest debuut Advocaat met late goal

Het lukten de Rotterdammers voor rust niet het verzet van FC Utrecht te breken ondanks kansen van vooral Van Persie. Ook Steven Berghuis was dicht bij een treffer, maar doelman David Jensen stuitte zijn inzet. Feyenoord was heer en meester op het veld. FC Utrecht speelde teruggedrongen en slaagden er nauwelijks in de buurt van Feyenoord-goalie Justin Bijlow te komen.

Spugen?

Een akkefietje tussen Van Persie en Timo Letschert zorgde een kleine tien minuten voor het rustignaal voor wat onrust in het veld. De FC Utrecht-speler zou hebben gespuwd richting de Feyenoorder, maar de beelden gaven geen uitsluitsel. De scheidsrechter hield zijn kaarten in ieder geval op zak.

Dick Advocaat maakte zijn debuut als trainer bij FC Utrecht. Tyrell Malacia van Feyenoord staat ernaast. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bijlow tast mis

De ploeg van Advocaat kwam duidelijk feller de kleedkamer uit. Het was even schrikken voor de Feyenoord-fans toen Bijlow mistastte bij een hoekschop. Eric Botteghin bleek de reddende engel. De kopbal van Gyrano Kerk belandde op zijn lichaam.

FC Utrecht kwam af en toe gevaarlijk uit, maar het lukte Feyenoord weer zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Zo waren er kansen voor invaller Nicolai Jørgensen, die na lang blessureleed zijn rentree in De Kuip maakte, Jeremiah St. Juste en Berghuis. Een paar minuten voor tijd was het dan toch Van Persie die raak kopte en Feyenoord de volle winst bezorgde.