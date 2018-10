Napoli zet Juventus onder druk

Het was de vierde zege in vijf duels voor de ploeg van coach Carlo Ancelotti, die op 12 punten uitkwam. Dat zijn er net zoveel als Juventus, dat zondagavond nog uit tegen Frosinone speelt.

Lorenzo Insigne en Simone Verdi hadden Napoli al binnen 20 minuten een comfortabele 2-0-voorsprong bezorgd. Kort na rust deed Torino wat terug via Andrea Belotti, die een strafschop benutte. Niet veel later scoorde Insigne nogmaals (3-1) waarna de zege voor de Napolitanen niet meer in gevaar kwam.