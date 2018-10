Franssen laat tranen de vrije loop: ’Brons een bekroning’

De bronzen medaille voelt voor haar als een bevestiging dat ze op koers ligt voor de Spelen van Tokio. „Het is echt bizar. Ik heb de laatste weken heel veel gedroomd”, vertelt Franssen snikkend. „Over het WK en hoe het ging lopen. Ik zei gister tegen Marhinde Verkerk: ik vertel het alleen tegen jou, dan kan iemand tenminste bevestigen dat ik het van tevoren heb gezegd.”

„Ik droomde dus dat ik brons ging pakken door te winnen van Martyna Trajdos”, vervolgt de judoka. „Nu is dat dus echt gebeurd. Dit is een bekroning voor de afgelopen jaren. Voor al het harde werken. Voor een vijfde of zevende plek doe je het gewoon niet. Ik heb zo genoten vandaag. Mentaal moest het goed zijn en dat was het vandaag.”

Franssen komt uit een emotionele periode, waarin ze in een slepend conflict met de judobond verwikkeld zat en waarin haar vader werd getroffen door een hartaanval. „Ik heb de laatste maanden gestruggeld met mijn zelfvertrouwen. Mijn vader voelde zich heel schuldig en ik denk dat hij nu heel blij is en heeft zitten janken thuis. Ik ben zo trots, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Eindelijk valt het mijn kant op.”