FC Emmen kan in eigen huis niet stunten

Op het zichtbaar slechte kunstgras in Drenthe hadden beide ploegen moeite het spel te maken. De wedstrijd verliep in een laag tempo en zowel PEC Zwolle als FC Emmen grossierde in fouten.

Na een half uur trok Kingsley Ehizibue de bal laag voor in het strafschopgebied. Dekker haalde in een keer uit en zag tot zijn grote vreugde dat de bal via een been van een tegenstander in het doel belandde. Het was dat Emmen daarna verzuimde om kansen af te maken, zodat de Zwollenaren er weer met een 0-1 overwinning vandoor gingen.

Eerder dit seizoen zegevierden Emmen wel al verrassend in de twee uitduels tegen ADO Den Haag en FC Utrecht. Met zeven punten uit zes duels staat de ploeg nu op een tiende plek. Voor PEC Zwolle waren de drie punten uitermate welkom. Met zes punten uit zes duels kennen trainer John van ’t Schip & co geen al te beste start van de competitie.

