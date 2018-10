AZ krijgt negen Groningers op de knieën

FC Groningen verkeert in sportief zwaar weer en dat was voor veel fans reden om zondag thuis te blijven. Het stadion zat nog niet halfvol. Het publiek dat wel de moeite had genomen om naar de wedstrijd te komen kijken, werd in de eerste helft op zijn wenken bediend.

VAR

AZ leek vroeg de leiding te nemen na een doeltreffende kopbal van Bjørn Johnsen. Op advies van de VAR werd zijn doelpunt echter afgekeurd vanwege buitenspel. Na 25 minuten was het aan de andere kant wel raak. Jeffrey Chabot kopte binnen uit een hoekschop en tekende daarmee voor het eerste thuisdoelpunt in Groningen dit seizoen.

Lang kon de ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs niet genieten van die voorsprong, want een minuut later deed Oussama Idrissi zijn oude ploeg pijn met een fraai schot. AZ was vervolgens een stuk sterker dan FC Groningen, dat op slag van rust met tien man kwam te staan nadat Deyovaisio Zeefuik te hard doorging op Idrissi. De rechtsback kreeg rood.

Maher

Toch leek de thuisploeg met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Ritsu Doan mocht aanleggen voor een strafschop, maar Marco Bizot stopte de inzet van de Japanner. Met een man meer voerde AZ in de tweede helft de druk op, maar het duurde nog lang voordat de ploeg van trainer John van den Brom het verschil maakte.

Pas een kwartier voor tijd zorgde Fredrik Midtsjø voor opluchting. Een minuut na de 1-2 kwam Groningen zelfs met negen man te staan, toen Ajdin Hrustic zijn tweede gele kaart ontving. Adam Maher zorgde in de blessuretijd voor de beslissing met een droge knal. Het was voor de middenvelder zijn eerste AZ-treffer sinds zijn terugkeer.