WK wielrennen: Terpstra troeft Dumoulin af

Uiteindelijk werd Dumoulin afgetroefd door het QuickStep van Niki Terpstra, dat de afstand volbracht in 1.07.25. Sunweb hield nog wel met een krappe seconde favorieten BMC van het zilver af. Voor Terpstra was het de vierde keer dat hij met de Belgische wielerploeg de wereldtitel veroverde.

Het zestal Dumoulin, Wilco Kelderman, Michael Matthews, Sam Oomen, Søren Kragh Andersen en Chad Haga moest uiteindelijk 18.26 toegeven op de kersverse wereldkampioen uit België, dat voor de vierde en dus laatste keer de wereldtitel pakte op deze discipline. Dumoulin en Kelderman lieten wel zien dat de vorm er is met het oog op individuele tijdrit woensdag. Dan hoopt de eerste zijn wereldtitel van vorig jaar in het Noorse Bergen wel te prolongeren.

Het podium na de ploegentijdrit op het WK: Team Sunweb, Quick-Step Floors en BMC (vlnr). Ⓒ Getty Images

,,We zijn zo blij, we waren niet de topfavoriet, maar wisten wel dat we een sterke ploeg hadden met ervaring en en paar jonge getalenteerde renners'', vertelde de 27-jarige Belg Yves Lampaert. Terpstra en de Luxemburger Bob Jungels mogen als respectievelijk zeer ervaren en ervaren worden bestempeld. De Deen Kasper Asgreen (23), de Belg Laurens De Plus (23) en de Duitser Maximilian Schachmann (24) vormden de jeugdige inbreng in de ploeg die bij het eerste meetpunt (22 km) nog 13 seconden achter lag op het snel gestarte Mitchelton-Scott. Na 44 kilometer, meteen na de enige klim in het parcours, was Sunweb het snelst, al scheelde het een fractie met Quick-Step.

Lampaert: ,,We raakten niet in paniek na die eerste meting en zijn hard die berg opgereden. Maar het verschil hebben we in het laatste stuk gemaakt.''

Het is vooralsnog de laatste keer dat de tijdrit voor merkenteams op een WK werd verreden. De internationale wielrenunie UCI houdt het na zeven edities voor gezien, uit onvrede over de beperkte interesse van een aantal WorldTourteams.