Chelsea loopt averij op

Sterspeler Marko Arnautovic ontbrak bij de 'Hammers'. De Oostenrijkse aanvaller kampt met knieproblemen en haakte kort voor aanvang af.

West Ham mikte zonder de Oostenrijker op een gelijkspel. Dat lukte wonderwel. De 'Blues', die in hun sterkste opstelling speelden, wisten de kansen niet af te maken. Vooral de kleine Franse middenvelder N'Golo Kanté was niet scherp in de afronding. Chelsea staat nu derde, op twee punten van koploper Liverpool dat als enige in de Premier League zonder puntenverlies is.