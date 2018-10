Kluivert met AS Roma onderuit

Kluivert moest in de 59e minuut plaatsmaken voor de Turk Cengiz Ünder. Rick Karsdorp behoorde niet tot de selectie van AS Roma.

Kluivert mocht eerder bij zijn nieuwe club drie keer invallen in de Serie A. Tijdens zijn debuut in de openingswedstrijd tegen Torino leidde hij met een assist de winnende treffer van Edin Dzeko in (0-1). Sindsdien kwam AS Roma niet meer tot winst. Afgelopen woensdag ging de ploeg van coach Eusebio Di Francesco nog met 3-0 onderuit bij Real Madrid in de Champions League. Kluivert zat bij dat duel op de tribune.

Voor Bologna, met Mitchell Dijks als reserve, kwamen Federico Mattiello en Frederico Santander tot scoren.