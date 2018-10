PSV laat Ajax kansloos in topper

Ajax-trainer Erik ten Hag startte gewoon met Klaas-Jan Huntelaar, maar kon geen beroep doen op aanvoerder Matthijs de Ligt. De centrale verdediger keek afgelopen week al vanaf de tribune toe hoe de Amsterdammers wonnen van AEK Athene, en zag in Eindhoven hoe PSV fel en agressief van start ging. In grote kansen resulteerde dat de eerste twintig minuten nog niet, maar de Eindhovenaren pakten Ajax vol bij de strot.

Na een kwartier spelen schreeuwden de Eindhovense fans om een strafschop na een duel tussen Hirving Lozano en Frenkie de Jong, maar scheidsrechter Danny Makkelie wuifde het terecht weg. De leidsman had goed gezien hoe de Mexicaan voor de Ajacied kroop, zijn been tussen dat van De Jong stak en vervolgens naar het gras ging.

Tadic in gevecht met Lozano

Drie minuten later wilde Ajax-captain Dusan Tadic duidelijk maken dat de Amsterdammers niet voor niks naar de lichtstad waren afgereisd. De Serviër torpedeerde Lozano ten koste van een gele kaart, en de vergeldingsactie van de PSV’er liet niet lang op zich wachten. Nog geen minuut na de tackle van Tadic tikte Lozano zijn belager van achteren aan toen die op weg was richting het doel van Jeroen Zoet. En ook Lozano verdween direct in het boekje van Makkelie.

Hirving Lozano steekt zijn been tussen die van Frenkie de Jong en scheidsrechter Danny Makkelie ziet goed dat dat geen strafschop is. Ⓒ ANP PRO SHOTS

De topper was twintig minuten in evenwicht, totdat Gaston Pereiro de score opende. Steven Bergwijn kwam goed door aan de linkerkant en vuurde hard op de benen van André Onana. Pereiro pikte de afgeslagen bal op de rand van het strafschopgebied op en schoot door de benen van twee Ajax-spelers raak. Drie minuten later ontplofte het Philips Stadion opnieuw, toen Luuk de Jong geprofiteerde van geklungel in de Amsterdamse defensie.

Frenkie de Jong in de fout

Een door Onana slecht weggetrapte bal werd door Jorrit Hendrix vooruit gekopt, waarna Frenkie de Jong in de fout ging. De centrale verdediger van Ajax wilde de bal wegkoppen maar miste, waardoor Luuk de Jong vrij baan kreeg richting Onana. De captain van PSV bleef koel en schoot beheerst de 2-0 binnen. Na een half uur spelen voorkwam Onana dat Angelino de 3-0 binnen schoot, en in de tegenschoot kon Daniel Schwaab maar net verhinderen dat Tadic op aangeven van Hakim Ziyech de 2-1 binnen gleed.

De derde Eindhovense goal kwam er tien minuten voor rust evengoed, toen opnieuw Bergwijn over de linkerkant doorkwam en zijn inzet door Onana gekeerd zag. Nu was Lozano er als de kippen bij om te scoren. Ajax kreeg via Blind en Huntelaar een paar kleine (schiet)kansjes, maar echt aan het werk werd Zoet niet gezet.

Met Donny van de Beek en Kasper Dolberg voor Lasse Schöne en Huntelaar probeerde Ten Hag direct na rust Ajax terug in de wedstrijd te brengen. Het meeste gevaar in de openingsfase van de tweede helft kwam van de voet van Ziyech. Eerst vuurde de Marokkaan over, en daarna werd (na een passeeractie langs Angelino en Hendrix) een venijnig schot door Zoet uit de lange hoek getikt.

Opmerkelijk moment Onana/De Jong

Dolberg stelde met een afstandsschot Zoet vervolgens nogmaals op de proef, maar veel dreigender werd Ajax niet. Blind was een kwartier voor tijd met een hakbal achter zijn standbeen nog dicht bij de 3-1, maar Denzel Dumfries lag op de doellijn in de weg. Een opmerkelijk moment in de tweede helft was een duel tussen Luuk de Jong en Onana, waarbij eerstgenoemde duidelijk een elleboogstoot van de keeper van Ajax kreeg. De Jong ging naar de grond, maar deed dat zo theatraal dat Makkelie geen moment twijfelde en de PSV-spits een gele kaart gaf.

In de slotfase liet Ten Hag bij Ajax de pas 16-jarige Ryan Gravenberch invallen, maar invloed op het resultaat had het niet meer. PSV heeft na zes wedstrijden nog altijd de maximale score in de Eredivisie en Ajax weet - met vijf punten achterstand - dat het zich voorlopig geen verder puntenverlies meer kan permitteren in de strijd om de landstitel.

