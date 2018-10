Luuk de Jong: ’We zijn nog maar net begonnen...’

PSV kende in Eindhoven een ijzersterk begin. De Jong tekende zelf voor de 2-0. Gaston Pereiro en Hirving Lozano zorgden al in de eerste helft voor de overige doelpunten. „Het is heerlijk wanneer je direct de doelpunten maakt”, beaamde De Jong. „Dit zijn de wedstrijden in Nederland waar je het allemaal voor doet. Het komt dan op details neer. Als we heel gedisciplineerd spelen, vanuit onze taken, dan zijn we moeilijk te kloppen.”

PSV bouwde zo de voorsprong op Ajax uit tot vijf punten. Na zes speelronden zijn de Brabanders nog altijd ongeslagen en hebben al achttien punten vergaard. „We zijn nog maar net begonnen, maar natuurlijk is het lekker om dit soort duels te winnen”, aldus De Jong. Nu mag PSV doordeweeks aan de bak in de nationale beker tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. „Dat moeten we ook niet onderschatten, maar die wedstrijd moeten we wel winnen.”

Bekijk ook: PSV laat Ajax kansloos in topper

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de Eredivisie.