Tadic na zeperd Ajax: ’Dit is slecht voor ons’

„Ik ben ontzettend teleurgesteld”, zei de aanvoerder van Ajax tegenover Fox Sports. „Wij hebben de goals zo gemakkelijk weggegeven, dat mag gewoon niet. We weten dat zij graag de lange bal spelen en dan de tweede bal willen winnen, daar hadden wij beter op moeten anticiperen. Als zij drie keer binnen kwartier scoren, geeft dat ze natuurlijk een enorme boost.”

Bekijk ook: PSV laat Ajax kansloos in topper

Tadic vond niet dat Ajax met een te aanvallende opstelling was begonnen. „Natuurlijk hebben we goede verdedigers nodig, maar iedereen bij Ajax kan goed voetballen. Al hebben we vandaag te weinig gecreëerd, ook omdat PSV goed georganiseerd stond. Maar hier moeten we weer van leren en zorgen dat dit niet meer gebeurt. We zijn mannen, geen jongetjes en we moeten onze verantwoordelijkheid pakken. Dit is slecht voor ons, maar we kijken vooruit. Het seizoen is nog lang.”

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de Eredivisie.