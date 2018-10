Ten Hag: ’Het kan niet hoe Ajax te kijk is gezet’

„Er waren geen voortekenen voor deze afstraffing”, zei de oefenmeester tegenover Fox Sports. „We hebben een goede seizoensstart neergezet, maar dat heb ik vandaag niet gezien. PSV was vanaf het begin gewoon sterker. We wilden dat de ploeg de wedstrijd vanaf het begin als een Europees duel benaderde, maar ook dat deed PSV beter. Zij waren scherper dan wij.”

Bekijk ook: PSV laat Ajax kansloos in topper

En dat zat Ten Hag natuurlijk goed dwars. „Dit moet hard aankomen, dit moet pijn doen”, zei de coach. „We worden een paar keer te kijk gezet en het kan niet hoe we vandaag zijn afgetroefd.” De trainer van Ajax had geen spijt van zijn beslissing om met Frenkie de Jong naast Daley Blind in het hart van de verdediging te starten. „We hadden met meer lef moeten spelen, want de ruimte lag er daar. We hebben er alleen te weinig mee gedaan. Na de rust hebben we met wat wissels nog wat geprobeerd, maar PSV ging hangen en we kwamen er niet meer door.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie.