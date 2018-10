Van Bommel: ’Er is heel veel gebeurd’

Met de wapens doelde Van Bommel mede op het voetballend vermogen van PSV, op de kwaliteiten van aanvoerder Luuk de Jong en op de snelle omschakelingen waaruit de Eindhovenaren regelmatig weten te scoren.

Ajax trad in Eindhoven aan met een voetballend verdedigingsduo. Trainer Erik ten Hag koos in de centrale defensie namelijk voor Daley Blind en Frenkie de Jong. Matthijs de Ligt was niet op tijd fit om in de topper aan te kunnen treden. Of dat PSV in de kaart speelde? „Wij hebben Luuk daar staan, als we onder druk komen, dan kunnen we altijd hem bereiken. Hij verdeelde het spel met zijn hoofd. Hij is zo belangrijk voor ons”, reageerde Van Bommel tegenover Fox Sports.

Van Bommel sprak na de overwinning vooral van een teamprestatie. „Je weet van elkaar wat je doet. Als het team functioneert, dan kan het individu ook uitblinken. Dat levert drie mooie goals op. Ik kan alleen maar tevreden zijn.” De Jong, Gaston Pereiro en Hirving Lozano waren aan Brabantse zijde de doelpuntenmakers.

PSV deed met de drie punten goede zaken. Na zes speelronden is de voorsprong op de Amsterdammers al uitgebreid tot vijf punten. „Dat is een mooie voorsprong, maar dat wil niet zeggen dat we al kampioen zijn. Het zal heel spannend worden.”

