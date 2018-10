Anderlecht in blessuretijd voorbij Standard

Dat was na de nederlaag in de Europa League bij Spartak Trnava een opsteker voor de ploeg uit Brussel. Standard had al net zo’n dramatische Europese week achter de rug met een 5-1 verlies bij Sevilla.

Moussa Djenepo had de gasten uit Luik op slag van rust op voorsprong gezet. Ivan Santini maakte in de 72e minuut gelijk voor de ploeg van coach Hein Vanhaezebrouck, waarna het duel op een gelijkspel leek af te stevenen. Maar in de vierde minuut van de extra tijd kopte Sanneh alsnog raak, waarmee hij een crisis bij Anderlecht leek te bezweren.

Anderlecht staat derde, zes punten achter Club Brugge dat bij AA Gent met 4-0 won. Nummer 2 RC Genk versloeg Cercle Brugge met 5-2. Leandro Trossard was met drie treffers de grote man bij de bezoekers, die twee punten minder hebben dan Club Brugge.