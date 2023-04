’Talentbaas’ Wolff ziet pas over 10 jaar weer vrouw in Formule 1

De echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff is de directeur van de F1 Academy, de nieuwe raceklasse voor vrouwelijke talenten die dit weekeinde in Oostenrijk begint. De Italiaanse Lella Lombardi was in 1976 de laatste vrouw die startte in een Formule 1-race.

„Dat het nog nog lang niet zover is, heeft niet alleen te maken met een tekort aan vrouwelijk talent én aan vrouwelijke coureurs die doorgroeien in de sport. We moeten ook beseffen dat het ongelooflijk moeilijk is om in de Formule 1 te komen”, zegt Wolff.

’Verwachtingen temperen’

„Ook voor mannen is het al heel moeilijk, want er zijn maar twintig stoeltjes beschikbaar”, aldus Wolff, die zelf wel Formule 1-ervaring heeft. Ze was een aantal jaren test- en reserverijder bij het Formule 1-team van Williams en reed twee keer een vrije training.

De F1 Academy begint met vijftien vrouwelijke racetalenten, onder wie de Nederlandse Emely de Heus. In het openingsweekeinde op de Red Bull Ring worden drie races afgewerkt op zaterdag. Daarna volgen nog zes raceweekeinden. Van 23 tot en met 25 juni rijden de vrouwen op het circuit van Zandvoort.

„Ik moet de verwachtingen temperen, want er komt niet zomaar een vrouw in de Formule 1. Dat wordt een lang proces. Maar de F1 Academy kan wel een echte aanjager zijn voor verandering in de sport”, meent Wolff. „Het probleem is nu nog de aanwas van vrouwen in de autosport. Er zijn ook geen rolmodellen, want een vrouw die de Formule 1 leuk vindt en de tv aanzet, ziet alleen mannen.”