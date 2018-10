Luuk de Jong snapt het niet: ’Waarom is de VAR er dan?’

De arbiter zag echter een elleboog van Ajax-doelman André Onana over het hoofd. De Jong snapte er niets van, ook niet na de ’uitleg’ van Makkelie na het laatste fluitsignaal.

„Ik vroeg of de VAR (Bas Nijhuis, red.) het moment had teruggekeken”, aldus uitblinker De Jong na de 3-0 zege van PSV. „Hij zei van wel, maar dan snap ik niet waarom die VAR er is. Hij moet z’n armen gewoon thuishouden. Volgens mij maakt het niet uit hoe hard hij mij een elleboog geeft. Het is gewoon niet nodig in het voetbal. Ik vind het gek dat ik dan geel krijg.”

