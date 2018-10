Ronaldo redt Juventus opnieuw

De Portugese aanvaller zorgde in de 81e minuut voor het bevrijdende openingsdoelpunt in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Frosinone: 0-2. Diep in blessuretijd kwam ook Frederico Bernardeschi nog tot scoren. De titelverdediger bleef aan kop, met de maximale score van vijftien punten uit vijf duels. Ronaldo maakte vorig weekeinde zijn eerste goals voor Juventus. De voormalige vedette van Real Madrid scoorde twee keer tegen Sassuolo: 2-1.

Afgelopen woensdag vervulde Ronaldo tijdens zijn debuut voor Juventus in de Champions League nog een negatieve hoofdrol. Hij werd in het gewonnen uitduel met Valencia (0-2) na een klein half uur weggestuurd na een kleine schermutseling met zijn directe tegenstander Jeison Murillo. Daarbij leek hij geen overtreding te maken.

De Duitse arbiter Felix Brych ging voor raad naar zijn lijnrechter toe en toonde Ronaldo toen de rode kaart. De oud-speler van Real begreep daar niets van en verliet ontredderd het veld.