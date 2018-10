Goud voor Simone Blum op WK springen

De 29 jaar jonge dame nam het in de finale op tegen mannen van naam en faam, maar bleek onverslaanbaar. De Nederlandse ruiters Marc Houtzager en Harrie Smolders lieten teveel balken vallen voor een plek in de top-10.

Houtzager is individueel als beste Nederlander geëindigd op de achttiende plaats. Hij schreef acht strafpunten op zijn naam. „Het is voor mij nog onverklaarbaar wat er op de dubbelsprong mis ging, eerlijk gezegd. Maar bij de steil kwam ik er te dicht op, waardoor Calimero het hout raakte. Wel jammer, ik had natuurlijk liever nul gereden. Maar ik ben blij met hoe hij hier heeft gelopen en gelukkig hebben we voor Nederland het olympische ticket behaald.”

Smolders teleurgesteld

Smolders kwam teleurgesteld de ring uit. Hij was de grote hoop op een individuele medaille, maar heeft het niet waar kunnen maken. Meer dan een 23e plaats zat er niet in. Met zestien strafpunten verliet hij het hoofdstadion. Hij verklaarde dat zijn paard Don vermoeid was. „De kaars ging uit. Don heeft veel last gehad van de warmte en, ondanks de rustdag gisteren, had hij geen energie meer vandaag. Het is ontzettend zonde.”