Nederland pakt zilver op WK mennen

Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon hebben hun zilveren positie na de marathon kunnen behouden en België net achter zich gelaten. De Amerikanen reden met overmacht naar goud.

Organisatorische blunders

De oranje ploeg had van te voren aangekondigd voor niets anders dan goud te gaan, maar na de marathon was die kans reeds zo goed als verkeken door teleurstellende ritten van IJsbrand en Bram Chardon. Bovendien kregen de mannen te maken met een hele reeks organisatorische blunders. Er waren tel- en typfouten gemaakt, waardoor bijna 24 uur lang niet duidelijk was of het team op de tweede of derde plaats in de tussenstand stond.

Uiteindelijk heeft de hoofdjury vlak voor de afsluitende vaardigheid besloten dat Nederland toch tweede stond. Vervolgens liet Bram Chardon alle ballen op de kegels liggen en werd hij eerste in het laatste onderdeel. De overwinning stelde de zilveren plak veilig.

Individueel werd de Australiër Boyd Exell voor de vijfde keer wereldkampioen. De Ronde is net naast het podium als vierde geëindigd. Bram en IJsbrand Chardon werden respectievelijk negende en tiende.