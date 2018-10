Volleyballers sluiten WK af met nederlaag

Oranje moest in de laatste groepswedstrijd van de tweede ronde buigen voor poulewinnaar Italië. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen verloor in vier sets: 16-25 25-20 27-25 25-15. In de eerste set en derde set, met twee gemiste setpoints, was Oranje meer dan gelijkwaardig aan Italië. Het gastland was op de beslissende momenten echter net wat beter en slimmer.

Nederland wist vooraf al dat de zogenoemde Final Six niet meer haalbaar was. Concurrent Rusland won eerder op de dag in Milaan zoals verwacht van het uitgeschakelde Finland. De Europese kampioen zegevierde met 3-0 (25-17 25-19 25-22) en stelde daarmee achter Italië in poule E de tweede plaats veilig. De vier groepswinnaars en de twee beste nummers 2 kwalificeerden zich voor de volgende WK-ronde. De geplaatste landen zijn Italië, Brazilië, Verenigde Staten, Polen, Rusland en Servië.

Grote indruk

Nederland was zaterdag met 3-1 te sterk voor Finland. Een dag eerder bleek de ploeg van Vermeulen niet opgewassen tegen Rusland: 0-3. Eerder maakte Oranje grote indruk op het WK met overwinningen tegen olympisch kampioen Brazilië en Frankrijk, de nummer 4 van het vorige WK in 2014.

„We hebben bij dit WK een ongelooflijke stap gezet”, concludeerde Vermeulen bij Ziggo Sport voldaan. „We begonnen als nummer 25 van de wereldranglijst aan dit toernooi. We zijn nu als negende geëindigd, geloof ik. We worden zowel nationaal als internationaal weer voor vol aangezien.”

’Het was op’

Vermeulen baalde in Milaan nog wel van de afsluitende verliespartij tegen Italië. „Er zat meer in dan deze nederlaag. Als sportman ben ik daar dan toch nog even chagrijnig van. In de vierde set waren we helemaal leeg, het was op. Maar niettemin overheersen gevoelens van trots en tevredenheid.”