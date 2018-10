Hendrix: ’Hoorde al dat Ajax bovenaan zou staan’

De Deen was er vorige week van overtuigd dat Ajax in Eindhoven de macht zou grijpen in de Eredivisie.„Ik hoorde al uitspraken dat zij na deze speelronde bovenaan zouden staan, maar dat is wel anders gelopen”, glimlachte PSV-middenvelder Jorrit Hendrix na een sterk optreden.

Heerlijk gevoel

De quote van Schöne was ook nog geprint en in de kleedkamer van PSV opgehangen. „Dit geeft natuurlijk een heerlijk gevoel. We zijn nog niet waar we willen en kunnen zijn, maar zo’n overwinning op Ajax geeft natuurlijk wel vertrouwen.”

Hendrix vindt dat PSV heeft laten zien dat het de baas is in eigen huis. „Met name in de eerste helft hebben we Ajax afgetroefd”, aldus de man die samen met Pablo Rosario een uitstekend blok voor de defensie vormde.

„We hebben ze onder druk gezet en niet in hun spel laten komen. Na rust weet je dat ze gaan komen, zij willen er natuurlijk niet met 3-0 of meer afgaan. We hebben ons ook in die tweede helft goed staande gehouden.”