Woods wint na vijf jaar weer toernooi

Woods was drie van de vier dagen een klasse apart in het evenement, waardoor hij op de laatste dag met -11 voldoende over had voor de winst. „Ik heb gevochten en genoten.

Hij verdiende 1,6 miljoen dollar en miste maar net de bonus van 10 miljoen voor de eindzege in de FedExCup. Die ging naar Justin Rose, de nummer 1 van de wereld. De Engelsman werd met -6 in Atlanta gedeeld vierde achter Woods, wat nipt voldoende was om in de ranking van de FedEx op de eerste plaats te eindigen.

Het was inmiddels vijf jaar geleden dat Woods voor het laatst een toernooi op zijn naam schreef. Dat was in augustus 2013 het WGC Bridgestone Invitational. Sindsdien lag de Amerikaan er veelvuldig uit met vooral klachten aan zijn rug, waar de superster vier keer aan werd geopereerd. Sindsdien was de vraag of hij ooit nog zou terugkeren op zijn oude topniveau, waarmee hij onder andere veertien majors op zijn naam schreef.

Die vraag beantwoordde hij dubbel en dwars met de winst in het Tour Championship, wat voor Woods de tachtigste zege op de PGA-Tour betekende. Daarmee is hij er nog maar twee verwijderd van het record (82) van Sam Snead. Tevens gaf Woods een signaal af aan Europa, tegen wie hij met Amerika vanaf vrijdag de strijd aan gaat voor de Ryder Cup. „Ik kon wel janken op de laatste hole”, toonde Woods zich emotioneel.