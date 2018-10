Real heeft 80 miljoen over voor Frenkie de Jong

Aan de lange rij Europese topclubs die zich bij zijn zaakwaarnemer Ali Dursun of Ajax officieel voor de middenvelder hebben gemeld, zijn inmiddels ook de namen van Real Madrid en Manchester United toegevoegd. De interesse van de twee Europese grootmachten, die De Jong als versterking voor hun middenveld zien, lijkt het ongelijk van Erik ten Hag te bewijzen. Die stelde hem tegen PSV weer op als verdediger.

Opvolger Modric

De Koninklijke ziet in De Jong op termijn de opvolger van Luka Modric, wil FC Barcelona, dat lange tijd op pole position leek te liggen, aftroeven en is bereid om 80 miljoen euro naar Amsterdam over te maken. Of dat uiteindelijk genoeg is, zal de komende maanden blijken, want in de krankzinnige jacht op De Jong lijkt geld geen enkele rol meer te spelen. En dan te bedenken dat Ajax hem nog geen drie jaar geleden voor 300.000 euro overnam van Willem II.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars ziet tevreden aan hoe de Europese grootmachten elkaar de tent uitvechten. Voor die doodnormale jongen uit Arkel, die door de directeuren, trainers en scouts als een van de grootste Europese talenten wordt gezien en waar niemand naast wil grijpen. PSG, Manchester City, Bayern München, Tottenham Hotspur en FC Barcelona waren al concreet en na het Champions League-treffen van Ajax met AEK weten ook Real Madrid en Manchester United het zeker.

Overmars

„Ik kan dit bevestigen noch ontkennen”, antwoordt Dursun op de vraag of Real Madrid en Manchester United zich bij hem hebben gemeld. „Dat moet je aan Marc Overmars vragen, want ik stuur alle clubs die zich bij me melden naar hem door.”

Daardoor vangen clubs die om de concurrentie af te troeven direct zaken met Dursun willen doen over de persoonlijke eisen van De Jong bot. De zaakwaarnemer wil eventueel pas met clubs praten als die een akkoord hebben met Ajax.